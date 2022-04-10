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"الشعبيّة": الإعدامات الميدانيّة لن تكسر إرادة شعبنا

10 ابريل 2022 . الساعة 21:44 بتوقيت القدس
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أكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، أنّ "الإعدامات الميدانيّة"، التي يُنفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحقّ أبناء شعبنا في الضفة الغربيّة و القدس المحتلة والداخل المحتل، لن تكسر إرادة شعبنا المنتفض في وجه الاحتلال واعتداءاته.

ووصفت الجبهة الشعبيّة، في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، "الإعدامات الميدانيّة" التي نفّذها الاحتلال اليوم والتي أدّت إلى استشهاد المواطنة غادة سباتين في بلدة حوسان ببيت لحم، والفتاة التي أعدمها الاحتلال قرب المسجد الإبراهيمي، بالمحاولات اليائسة من أجل إيقاف مقاومة شعبنا.

واعتبرت "الشعبية" أنّ سياسة الاغتيالات والإعدامات الميدانيّة ضد الفلسطينيين بدمٍ بارد تعكس العنصريّة والفاشيّة التي تتّسم بها دولة الكيان الصهيوني.

وشدّدت على ضرورة مواجهة جرائم الاحتلال الفاشي والعنصري بالوحدة والصمود، وبإعادة الصراع إلى أصوله باعتباره صراعًا وجوديًّا يتطلّب المقاومة الشاملة والمفتوحة ضده.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #بيت لحم #قوات الاحتلال #الجبهة الشعبية

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