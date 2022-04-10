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حكومة الاحتلال تصادق على بناء 40 كم إضافية لجدار الفصل

10 ابريل 2022 . الساعة 21:29 بتوقيت القدس
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صادقت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، على إضافة 40 كم للجدار الذي يفصل الضفة الغربية المحتلة عن الأراضي المحتلة عام 1948.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مجلس وزارء الاحتلال المصغر (الكابينت).

وقال البيان "صادق أعضاء الكابينت بالإجماع على خطة طرحها وزير الجيش بيني غانتس لإضافة 40 كم للحاجز (الجدار الفاصل) الذي يمتد بطول خط التماس(بين الضفة وإسرائيل)، بكلفة 360 مليون شيكل (112 مليون دولار)".

وأشار البيان إلى أنّ "رئيس الوزراء نفتالي بينيت ترأس جلسة الكابينت، حيث تم خلالها بحث صورة الوضع في الواجهات المختلفة وذلك في ظل العمليات التي نفذت في الآونة الأخيرة".

وبدأت سلطات الاحتلال بناء جدار الفصل العنصري بين الضفة الغربية وأراضي الـ48، عام 2002.

ومنذ بداية مارس/ آذار الماضي، تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة توترا شديدا في ظل سياسات الاحتلال القمعية بحق الفلسطينيين.

وقتل الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيا في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، في حين قُتل 14 مستوطناً في سلسلة عمليات فدائية نفذها شبان فلسطينيون في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

المصدر / الأناضول
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#حكومة الاحتلال #جدار الفصل #الضفة الغربية

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