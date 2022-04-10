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استشهاد فتاة برصاص الاحتلال في الخليل

10 ابريل 2022 . الساعة 18:58 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على الفتاة وتركوها تنزف حتى ارتقت شهيدة (مواقع)

استشهدت فتاة، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة إنها تبلغت، باستشهاد الفتاة – لم تعرف هويتها حتى الآن- التي كانت قد أصيبت بجروح بالغة الخطورة بعد إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليها في محيط المسجد الابراهيمي بمدينة الخليل.

وأوضحت مصادر محلية بالخليل، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي صوب مواطنة، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة، وتركتها تنزف على الأرض، وقد منعت الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول للمكان.

وهذه الشهيدة الثانية منذ صباح اليوم، بعد استشهاد غادة سباتين (45 عاما) من حوسان في بيت لحم والتي أطلق جنود الاحتلال النار عليها  وارتقت  متأثرة بجروحها.

وفي وقت سابق، أصيب شاب برصاص جنود الاحتلال في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى المنطقة الصناعية في جنين، واستهدفت مركبة بإطلاق النار عليها، وأصيب الشاب محمد زكارنة برصاصة في حوضه وحالته مستقرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جيش الاحتلال #الخليل #جنين #شهيدة #الضفة الغربية

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