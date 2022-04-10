حماس تستنكر الاعتداء على ممثل كتلة طلابية بجامعة بوليتكنيك الخليل

استنكرت دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة الغربية بأشد العبارات الاعتداء الهمجي على المتحدث باسم كتلة الوعي الإطار الطلابي لحزب التحرير في جامعة بوليتيكنيك الخليل.

وقالت الدائرة في تصريح لها، اليوم الأحد، إنها ترى في هذا الاعتداء ومنعه من من إكمال كلمته سلوكا ظلاميا اقصائيا، يرفض الاعتراف بالرأي الآخر، أو الاستماع إليه.

وأضافت: "نرى في هذا الاعتداء انتهاك لحق الكل الفلسطيني في التعبير عن رأيه"، داعية الفصائل كافة لرفض هذا السلوك المشين، والعمل على حماية حق الفلسطينيين جميعا في التعبير عن مواقفهم، والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة تحفظ حقوق الإنسان الفلسطيني، وتمنع التغول عليها.

واعتدت عناصر من شبيبة فتح بالضرب على ممثل كتلة الوعي في جامعة بوليتكنك فلسطين ومنعته من إكمال كلمته بعد انتقاده إدانة محمود عباس للعمليات خلال وقفة نظمتها الأطر الطلابية في الجامعة اليوم تضامنا مع جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين