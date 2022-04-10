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"حماس": جريمة إعدام المواطنة "سباتين" تجسيد حقيقي للسلوك الإرهابي

10 ابريل 2022 . الساعة 16:22 بتوقيت القدس
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لحظة إعدام قوات الاحتلال للمواطنة "سباتين"

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، أن جريمة جيش الاحتلال بإعدام المواطنة غادة إبراهيم سباتين، تجسيد حقيقي للسلوك الارهابي الذي يمارسه الاحتلال ضد أبناء شعبنا.

وشدد قاسم في تصريح له، اليوم الأحد، على أن هذه الجريمة تؤكد من جديد استهتار الاحتلال الكامل بكل القوانين والأعراف الإنسانية، وتفضح الوجه العنصري البشع للاحتلال.

وأضاف: هذه الجريمة الارهابية وغيرها تأتي بسبب عجز المنظومة الدولية على وقف هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ويفضح نفاق المنظومة الدولية.

وأكد قاسم أن كل هذه الجرائم لن توقف نضال شعبنا المشروع ضد الاحتلال المجرم حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #غادة سباتين #إعدام مواطنة

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