فعاليات جامعية في الضفة نصرة لمدينة جنين

تواصلت اليوم الأحد الفعاليات الشعبية في الضفة الغربية، نصرة لمدينة جنين ومقاومتها التي وجهت عدة ضربات مؤلمة للاحتلال، بعمليات فدائية أرعبت الاحتلال وفرضت منعاً للتجول في (تل أبيب).

ونظمت الأطر الطلابية اليوم عدة وقفات في جامعات الخليل، وبولتكنيك فلسطين، والنجاح بنابلس دعماً واسناداً لجنين ومقاومتها الباسلة.

وخلال الوقفة التي شارك فيها عشرات الطلبة في جامعة الخليل، أكد براء غزال ممثل الكتلة الإسلامية أنه لا مكان في الشعب الفلسطيني لمن لا يدعم ويساند المقاومة.

ودعا غزال اللاهثين خلف سراب المفاوضات والسلام لأن يستيقظوا من سباتهم ويلحقوا بصفوف الشعب المقاوم.

وفي جامعة بولتكنيك فلسطين بالخليل نظمت الأطر الطلابية وقفة دعماً لجنين، بمشاركة عدد من الملثمين الذي ارتدوا أوشحة حركة حماس.

ودعا الطلبة المشاركون في الوقفة للوحدة وتصعيد المقاومة ضد الاحتلال، كما رددوا هتافات: "من جنين طلع القرار طلقة بطلقة ونار بنار".

ووجه الطلبة التحية لمجاهدي جنين، ومخيمها ويعبد القسام، الذين كسروا جبروت الاحتلال، ومنظومته الأمنية، وفرضوا منع التجول في (تل أبيب).

وفي نابلس نظمت الكتل الطلابية في جامعة النجاح وقفة دعماً لمخيم جنين.

وعلى وقع أناشيد المقاومة وهتافات الفداء لجنين والشهداء جدد الطلبة التأكيد على خيار المقاومة بكل أشكالها وخاصة المسلحة.

وقال الطالب روحي عواودة: "نبعث رسالة لجنين أن دمكم دمنا وهمكم همنا".

ونبه عواودة الى أن الرصاص الذي أصاب الشهداء من عدو واحد وهو ما يستدعي اللحمة ومواجهة الاحتلال موحدين.

ودعا الطالب عواودة لأن تكون جنين عاصمة الضفة الاقتصادية، ومشاركة أهلها أفراحهم وأحزانهم، كواجب ومسؤولية وطنية واجتماعية على جميع الفلسطينيين.

وسبق أن شهدت جامعة بيرزيت يوم أمس مسيرة حاشدة بمشاركة مئات الطلبة نصرةً لمخيم جنين ودعماً لمقاومة الاحتلال بالوسائل كافة.

وجاءت المسيرة بتنظيم من الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت، التي وجهت التحية للمقاومة في جنين ولروح الشهيد أحمد السعدي.

وطالب الطلبة بالرد القوي والحازم على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.

كما شهدت مدن الضفة الغربية ومناطق مختلفة منها مسيرات بعد صلاة التراويح إسنادًا ودعمًا لجنين.

المصدر / فلسطين أون لاين