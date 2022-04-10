"الاقتصاد" تعلن تفاصيل جولاتها بأسواق غزة وعمليات الضبط والإتلاف

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، أن طواقهما نظمت 80 جولة وزيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق لمتابعة الأسعار.

وبينت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أنه تم خلال تلك الجولات تسجيل 8 محاضر ضبط لعدد من بائعي الدجاج الحي لرفعهم الأسعار.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 4 محاضر إتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وأفادت أن مكتب الشمال لديها نظم جولة ميدانية مشتركة مع وزارة الزراعة لمتابعة ومراقبة أسعار الدواجن ومدى التزامهم بأسعار الدجاج ومدى توافر الشروط الصحية.

ولفتت إلى أنه تم ضبط وإتلاف 226.8 كجم مارشملو إسرائيلي بسبب الفساد الظاهري.

وأوضحت أن دائرة القياس أنجزت فحص ومعايرة موازين الذهب لأكثر من 60 تاجر في محافظة غزة، وتم التأكد من صحة عمل الموازين.

ونوهت إلى أن مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تنظم 8 جولات تفتيشية في محافظة خانيونس على محال بيع الذهب والمجوهرات.

المصدر / فلسطين أون لاين