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بينيت يهدد: انتقلنا لحالة الهجوم على الفلسطينيين

10 ابريل 2022 . الساعة 14:33 بتوقيت القدس
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بينيت ووزير خارجيته

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في بداية اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم، الأحد، إن (إسرائيل) انتقلت إلى حالة الهجوم ضد الفلسطينيين.

وتوعد زاعما بـ"تصفية الحساب مع أي أحد له علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع العمليات المسلحة".

وأضاف أنه "في موازاة ذلك، نعمل في جبهات عدائية أخرى، قريبة وبعيدة، في الليل والنهار، من أجل استهداف جذور (الإرهاب)".

فيما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن بينيت ووزير الحرب، بيني غانتس، غادرا اجتماع "الحكومة" إلى مداولات أمنية.

وبحسب بينيت، فإن فلسطينيين ألحقوا أضرارا بقبر يوسف، الواقع في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، زاعما هذا الموقع بأنه "مكان مقدس لنا، نحن اليهود".

وأضاف "لقد كسروا الشاهد في القبر، أحرقوا غرفا في الموقع، وشاهدت الصور وصُدمت، ولن نستسلم لاستهداف كهذا، لمكان مقدس لنا".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #الضفة #اعتداءات #بينيت

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