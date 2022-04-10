القدس الدولية تعلن عن مؤتمرها العلمي الـ 16

أعلنت مؤسسة القدس الدولية في فلسطين عن مؤتمرها العلمي السادس عشر "تهويد القدس وسبل المواجهة"، المزمع عقده في شهر كانون أول/ ديسمبر من العام الجاري 2022 في مدينة غزة.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على قضية القدس وممارسات الاحتلال فيها، وطرح المشكلات التي يعاني منها أهالي القدس جراء جرائم الاحتلال وعنجهيته.

ووفق المؤسسة سيتناول المؤتمر العلمي هذا العام: المحور الأول: آليات التهويد في القدس، والمحور الثاني: إجراءات تهويد المسجد الأقصى، والمحور الثالث: التحالفات الاقليمية والدولية وانعكاساتها على مستقبل القدس، والمحور الرابع: سبل مواجهة تهويد القدس، وتدعو المتخصصين والباحثين والمهتمين للمشاركة في المؤتمر من خلال تقديم أبحاث علمية والكتابة بأحد المحاور المذكورة.

يشار إلى أن مؤتمر القدس العلمي هو مؤتمر تعقده مؤسسة القدس الدولية في فلسطين، ويُختار له عنواناً جديداً كل عام، وتقدم فيه أبحاثًا علمية محكمة.

المصدر / فلسطين أون لاين