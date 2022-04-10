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4630 إصابة جديدة بـ"كورونا" لدى الاحتلال

10 ابريل 2022 . الساعة 12:55 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تشخيص 4630 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، دون أن تسجل وفيات بالفيروس لليوم الخامس على التوالي، فيما يواصل المنحنى الوبائي بالانخفاض رغم الفحوصات الموجبة المرتفعة نسبيا.

ومنذ منتصف الليل حتى الثامنة صباحا سجلت 1047 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك بلغ إجمالي الإصابات النشطة 44705 إصابات نشطة، علما أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا التي سجلت في البلاد منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020، بلغ 3996102، بينما إجمالي وفيات كورونا بلغ 10559 حالة وفاة.

ومع التراجع بالعدوى، يلاحظ الاستقرار في عدد الإصابات التي بحاجة إلى تسرير، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 746 مصابا، بينهم 254 مصابا بحالة خطيرة و95 بحالة خطيرة جدا، بينما تم ربط 86 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وعلى الرغم من انخفاض معامل تناقل العدوى (R) الذي بلغ أقل من 1، تواصل وزارة صحة الاحتلال بالتعاون مع صناديق المرضى إجراء فحوصات كورونا، عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية، أخذ 33461 عينة مخبرية لاكتشاف "كورونا"، أظهرت النتائج أن 16.63% منها موجبة.

وسجل الأسبوع الأخير تراجعا في إصابات ووفيات "كورونا" مع الارتفاع في الحالات الخطيرة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث سجلت 57022 إصابة بتراجع بنسبة 33.8% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 177 إصابة خطيرة بزيادة بنسبة 12.7%، فيما سجلت 11 حالة وفاة بتراجع بنسبة 73.8%.

ومنذ انحسار الموجة الخامسة، يلاحظ عدم الإقبال على التطعيمات ضد كورونا، حيث تلقى الجرعة الرابعة 773947 شخصا، وتلقى الجرعة الثالثة 4481208 شخصا، والجرعة الثانية 6131442 شخصا، وتلقى الجرعة الأولى 6704442 شخصا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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