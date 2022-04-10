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استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال غرب بيت لحم

10 ابريل 2022 . الساعة 13:36 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة في رام الله، ظهر اليوم الأحد، استشهاد المواطنة التي أصيبت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأوضحت الوزارة أن المواطنة وصلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، وهي تعاني من قطع في شريان الساق، إضافة إلى خسارتها كمية كبيرة من الدم، وسرعان ما أعلن عن استشهادها، متأثرة بإصابتها.

وأصيبت المواطنة غادة إبراهيم علي سباتين في العقد الرابع من عمرها برصاصة في الفخذ، وتم نقلها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

ووفق شهود عيان أطلقت قوات الاحتلال صوب المواطنة سباتين في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، وهي أرملة، ولديها ستة أطفال.

وحسب الشهود فقد أطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب مواطنة أثناء سيرها في الشارع، ما أدى إلى إصابتها، وتم نقلها في مركبة خاصة إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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