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غانتس: ما جرى أمر خطير

شبان يحطمون ويضرمون النار بمقتنيات المستوطنين بـ"قبر يوسف"

10 ابريل 2022 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
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قبر يوسف من الداخل بعد حرق مقتنيات المستوطنين

حطم شبان، اليوم الأحد، مقتنيات المستوطنين اليهود في "قبر يوسف" بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد مهاجمته.

ووفق مصادر محلية، من المكان، شارك عشرات الشبان، في مسيرة انطلقت من وسط مخيم "بلاطة" للاجئين شرقي نابلس، تنديدا بإجراءات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها.

ووصل الشبان المشاركون في المسيرة إلى "قبر يوسف"، حيث حطموا الأبواب ودمروا مقتنيات المستوطنين اليهود في المكان، وأضرموا النيران فيها، رغم محاولات منعهم من جانب عناصر أمن السلطة.

ووصف وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، ما جرى في "قبر يوسف" بأنه أمر خطير، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير تجنبًا لتكرار مثل هذا الحادث، على حد قوله.

وقال في تصريحات أوردها موقع "واللا" العبري، إنه "نقل هذا الصباح رسالة حادة إلى السلطة، طالبا منها تكثيف تواجد قواتها في المكان فورًا، واتخاذ الإجراءات بحق الذين يمسون بالاستقرار والأمن والأماكن المقدسة".

ويقتحم المستوطنون "قبر يوسف" لإقامة الطقوس اليهودية، بالتنسيق مع السلطة، إذ يوجد مركز شرطة تابع للأخيرة بالقرب من القبر لحماية المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #مستوطنون #قبر يوسف

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