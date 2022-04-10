عكرمة صبري يدعو للتواجد والحشد الدائم في المسجد الأقصى

أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أن الاعتكاف في المسجد بأعداد كبيرة من المصلين والمرابطين، يزيل أي مبررات تحول دون ذلك.

وقال الشيخ عكرمة في تصريح صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه اليوم الأحد، إن الاعتكاف يجب أن يكون بأعداد كبيرة، تملأ المسجد بالمصلين والمرابطين.

وشدد على أن وجود حشود المصلين داخل الأقصى خلال الاعتكاف يجبر الاحتلال على القبول بذلك، ودعا صبري للتواجد الدائم والحشد في المسجد الأقصى في الأوقات والصلوات كافة.

ونبه خطيب الأقصى إلى وجود تفاهم بين "الأوقاف الإسلامية" بالقدس والاحتلال على بدء الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فقط.

وأشار إلى وجود مشاورات بين مكونات العلمائية في الأقصى، لبحث هذا الملف والتأكيد على ضرورة بدء الاعتكاف.

وجدد الشيخ عكرمة التحذير من خطورة ما تخطط له العصابات الاستيطانية الإسرائيلية لاقتحام "الأقصى"، وذبح القرابين بداخله، مؤكدا أن ما يجري يحتاج لرباط مقدسي يحمي المسجد مما يحاك له من مؤامرات.

المصدر / فلسطين أون لاين