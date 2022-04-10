بحر: جرائم الاحتلال في جنين إرهاب منظم يستوجب العقاب

أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر على أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين يشكل إرهابًا منظمًا وجرائم حرب، تستوجب العقاب والملاحقة دوليًا.

وأشاد بحر في تصريح صحفي بالملحمة البطولية التي سطرها أهالي مخيم جنين في التصدي للعدوان الصهيوني على المخيم.

ووجه التحية لأهالي مخيم جنين الذين ضربوا عبر التاريخ أروع نماذج البطولة في مقاومة المحتل.

وجدد التأكيد بأن المقاومة حق كفلته كافة القوانين والشرائع الدولية حتى نيل شعبنا حقوقه وحريته.

وطالب بحر المؤسسات الدولية بالخروج عن صمتها، وتحمل مسؤولياته في ملاحقة الاحتلال على الجرائم والانتهاكات الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية أمام المحاكم الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين