"منتدى الإعلاميين" يطالب باتخاذ مواقف حاسمة تجاه الإعلاميين المطبعين

دان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين زيارة الإعلامية البحرينية عهدية أحمد، لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المنتدى في بيان، اليوم الأحد، اتحاد الصحفيين العرب إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه أي صحفي أو نقابة صحفية عربية تخالف موقف الإجماع الإعلامي العربي الرافض للتطبيع، ومحاسبة كل من يقترف جريمة التطبيع، وعدم السماح لأصوات النشاز المزيفة لوعي الأجيال بالعلو في فضاء الإعلام العربي.

وأشاد بالمواقف المشرفة لرافضي التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا بضرورة فضح المطبعين وقطع الطريق على كل محاولات ترويج وتسويق التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي البغيض.

وأضاف: "ما زال فريق التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الإسرائيلي يتولى كبره، ويصر على اقتراف المزيد من الجرائم التطبيعية دون أدنى اعتبار لمشاعر الأمة العربية والإسلامية وفي القلب منها الشعب الفلسطيني الرازح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي البغيض".

ومدحت الإعلامية البحرينية أحمد الاحتلال، مشيرا منتدى الإعلاميين إلى أن ذلك تخل عن حق الشعب الفلسطيني الأصيل بأرضه وتفريط بدماء الشهداء وعذابات الأسرى والجرحى، لاسيما بعد تنديدها المخزي بالعمليات الفدائية.

وأضاف المنتدى: إن المذكورة أشادت سابقاً بتوقيع بلادها اتفاق تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ودافعت باستماتة عن التطبيع مع كيان الفصل العنصري، وذهبت بعيداً بمحاولتها تجميل وجه الاحتلال، متنكرة بذلك لضمير ووجدان الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها الشعب البحريني الأصيل الداعم والمتضامن مع شعبنا، ومقترفة جريمة الإساءة مجدداً لنضال الفلسطينيين في خدمة مجانية للاحتلال الذي ينتهك صباح مساء حرمات المسجد الأقصى، الأمر الذي يعكس مستوى الهوان الذي انحدرت إليه وأمثالها من المطبعين.

وأكد المنتدى أن ولوج الإعلامية البحرينية "مستنقع المطبعين" وعبورها "وحل العار" يليق بأمثالها ممن رضعوا الذل والهوان، ولم يعرفوا طعم العزة والكرامة التي يسطرها الشعب الفلسطيني بصموده منذ عقود، رافضاً التفريط بترابه الوطني رغم كل أشكال البطش الإسرائيلي.

وتغنت الإعلامية "أحمد" بجيش الاحتلال خلال زيارة إلى (تل أبيب)، قائلة: "قضيتي بلدي وبس"، ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو للقاء جمعه بها، والذي قدمت خلاله الأخيرة هدية أحضرتها من بلادها.

وعن لقائها أدرعي، كتبت عهدية أحمد على تويتر "تشرفت باللقاء بك وفخورة بصداقتنا. ومهما عملت، قليل في حق العلاقات بين بلادنا وشعوبنا".

وأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن كل محاولات شرعنة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي مصيرها الفشل، وسيبقى وعي الشعوب العربية وضميرها الحي حائط صد في وجه منح أي شرعية لوجود الاحتلال الغاصب للأرض الفلسطينية، وسيؤول مصير دعاة التطبيع إلى الخزي والندامة حين يزول الاحتلال مهما طال الزمن وترفرف رايات الحرية على ربوع التراب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين