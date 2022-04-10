فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"منتدى الإعلاميين" يطالب باتخاذ مواقف حاسمة تجاه الإعلاميين المطبعين

73 مستوطناً يقتحمون باحات "الأقصى" بحراسة مشددة

طيور سيدنا إبراهيم

الأسر الغزية تتكيف مع الغلاء ببدائل غذائية أقل تكلفة

"أُمُّ المسنين".. لاجئة فلسطينية ترعى كبار السن منذ 18 عامًا

يعملن كـ"الدينامو".. نساء يطلبن معونة الرجال

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة (محاكم) الاحتلال لليوم الـ100

ثوم وسبانخ وغيرها.. كيف تنقي جسمك من السموم بشهر رمضان؟

المرور بغزة: 8 إصابات بـ7 حوادث سير خلال 24 ساعة

"البوراك".. أكلة شعبية لا تتزحزح عن المائدة الجزائرية

إعلان تيك توك داخلي

73 مستوطناً يقتحمون باحات "الأقصى" بحراسة مشددة

10 ابريل 2022 . الساعة 11:24 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، واستمعوا لشروحات مزيفة عن أسطورة الهيكل المزعوم، بينما تولت قوات الاحتلال منع المصلين من الاقتراب من المنطقة الشرقية التي يؤدي فيها المستوطنون طقوسهم التلمودية.

وكانت سلطات الاحتلال منعت عشرات المصلين الليلة الماضية من دخول المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة التراويح، في محاولة لمنعهم من الاعتكاف في رحابه تسهيلا لاقتحامات المستوطنين الصباحية، فيما سمحت أمس لعدد من المستوطنين التابعين لما يسمى (جبل الهيكل التوراتية) بأداء طقوس ما يسمى (بركات الكهنة) بشكل جماعي وعلني في المسجد الأقصى المبارك.

وكانت مؤسسات مقدسية وثقت اقتحام 571 مستوطنا للمسجد الأقصى خلال الأسبوع المنصرم على فترتين صباحية ومسائية.

وخلال الأسبوع الماضي أيضا، اقتحم العشرات من كبار "حاخامات" المستوطنات والمعاهد الدينية المسجد الأقصى، في اقتحام كان أقرب إلى "قمة حاخامية" لمتطرفي الصهيونية الدينية، وعقدوا العديد من المحاضرات والنقاشات "التحضيرية" ليوم "الفصح" العبري، الذي يوافق 15-20 رمضان.

كما قدم زعيم ما يسمى حركة (العودة إلى جبل الهيكل) رفائيل موريس، طلبا رسميا لقوات الاحتلال للسماح لجماعته بتقديم "قربان الفصح" في المسجد الأقصى المبارك، مساء الجمعة الموافق 15 نيسان الجاري.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني على قبلة المسلمين الأولى.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #مستوطنون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة