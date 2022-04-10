ثوم وسبانخ وغيرها.. كيف تنقي جسمك من السموم بشهر رمضان؟

غزة/ فلسطين:

ينصح خبراء التغذية بأهمية اتباع الأنظمة الغذائية، التي من شأنها تنقية الجسم من السموم من آن لآخر، ويمكننا اتباع بعض من هذه الأنظمة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عن طريق إدخال أنواع من الأطعمة ضمن وجباتنا.

وبحسب تقرير نشره موقع "بولدسكاي" المعنيّ بالشؤون الصحية، فإن هناك 9 أطعمة من شأنها تخليص الجسم من السموم الضارة، ومنها:

الحمضيات

يمكن تناول كوب من عصير الغريب فروت أو البرتقال أو الليمون عند وجبة الإفطار، فهي كفيلة بتنظيف الجهاز الهضمي والجهاز الدوري والكبد، وذلك لأنها غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين (C).

السبانخ والبروكلي

يعد السبانخ والبروكلي مثاليًا لعلاج الأنيميا وتقوية المناعة وتعزيز عملية الأيض وتقوية العظام، وهو بمثابة "المكنسة" التي تكنس كل السموم لخارج الجسم. ويمكن تناولها مطبوخة أو مضافة إلى طبق السلطة أو في شكل عصير أخضر.

الثوم

حبات الثوم لها قدرة خطيرة في تخليص الجسم من السموم، حيث يحتوي على عنصر يسمى "أليسين" والذي يقوم بعملية "فلترة" للسموم، خاصة من الجهاز الهضمي، تاركاً الجسم في أفضل حالاته الصحية. لذا احرص على إضافة الثوم إلى أطباقك خلال وجبة الإفطار.

الشاي الأخضر

من العادات الجيدة أيضاً خلال الشهر الفضيل، أن تحتسي فنجاناً من الشاي الأخضر بعد تناول وجبة الإفطار بقليل. فالشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تحسن عملية الأيض وتساعد في الحفاظ على وزن مثالي. ومن فوائد الشاي الأخضر أنه يخلص الجسم من السموم بطريقة طبيعية.

بذور دوار الشمس

تحتوي بذور دوار الشمس على الألياف والفولات، ذات الفوائد الذهبية للجسم، حيث تحافظ على صحة الجسم وتخلصه من السموم والبقايا المضرة.

الأفوكادو

الأفوكادو من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم. فثمرة الأفوكادو غنية بأحماض "أوميغا-3" الدهنية والتي تساعد الجسم في التخلص من السموم الضارة. لذا احرص على إضافة الأفوكادو لأطباقك خلال شهر رمضان، سواء خلال الإفطار أو السحور.

الكركم

يتميز الكركم بخصائصه المضادة للميكروبات، لذا فهو يعتبر من المواد الفعالة التي تخلص الجسم من السموم. فإضافة الكركم لوجباتك خلال شهر رمضان تضمن تخليص جسمك من السموم الضارة خلال الشهر الكريم.