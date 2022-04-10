اتحاد المعلمين يُعليق الدوام جزئياً في مدارس الضفة

أعلن اتحاد المعلمين بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، عن تعليق الدوام بشكل جزئي في المدارس الحكومية بعد الحصة الثالثة، احتجاجًا على عدم صرف رواتب كاملة للمعلمين وعدم حل الملفات العالقة مع وزارة التربية.

وقال في بيان سابق، أنه سيتم "تعليق الدوام في المدارس الحكومية طيلة أيام الأسبوع بعد الحصة الثالثة، فيما يعلق دوام يوم الثلاثاء من الصباح".

وذكر في بيانه، أنه سيتم تعليق الدوام من السبت حتى الخميس بعد الحصة الثالثة، فيما يتم تعليق الدوام يوم الثلاثاء من الصباح مع توجه المعلمين لمدارسهم والمغادرة الساعة الحادية عشر صباحا.

وأوضح أن تعليق الدوام في الوزارة والمديريات الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا مع المغادرة، مع مراعاة الظروف الخاصة بمدارس القدس.

وشدد على ضرورة إنجاح الامتحانات التجريبية للثانوية العامة من خلال التعاون مع الإدارات المدرسية.

وتأتي خطوات الاتحاد في ظل مطالبته وزارة التربية برفع طبيعة العمل من 50 إلى 80%، وصرف علاوة غلاء المعيشة، وحل جميع الملفات العالقة ودفع الرواتب كاملة مع المستحقات المتراكمة.

المصدر / فلسطين أون لاين