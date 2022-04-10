داغستاني: فلسطين تملك لاعبين على مستوى عالمي

غزة/ وائل الحلبي:

أكد الأردني شامل داغستاني مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم بالصالات، أن فلسطين تمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين من أصحاب القدرات الكبيرة، وسيكون بمقدورهم قيادة منتخب الصالات للعالمية في السنوات القادمة حال استمرارية المشاركات.

وأبدى داغستاني حزنه الشديد لعدم قدرة المنتخب على التأهل لبطولة كأس آسيا بعدما احتل المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى من التصفيات، مشدداً على أن المنتخب قدم أداءً مميزاً ولم يحالفه التوفيق في تحقيق أي فوز.

وأوضح داغستاني أن المنتخب الفلسطيني كان يستحق التأهل للبطولة المقرر إقامتها في الشهر القادم في الكويت، إلا أن الظروف الصعبة التي واجهت المنتخب في تحضيراته وخلال فترة الاعداد لعبت دور بارز في غياب الانسجام في المباراتين الأولى والثانية.

وقال داغستاني إن المنتخب الفلسطيني للصالات كان يستحق الوصول إلى النهائيات بعد العروض القوية التي قدمها خلال تصفيات غرب آسيا، رغم الظروف الصعبة التي واجهت المنتخب خلال فترة التحضير والإعداد وتجمع اللاعبين قبل انطلاق التصفيات بيومين فقط.

وأضاف: واجهنا منتخبات قوية استعدت جيداً للتصفيات الآسيوية من خلال المعسكرات التدريبية الخارجية والإعداد منذ فترات طويلة، في الوقت الذي لم يكن أمام المنتخب الفلسطيني الوقت الكافي للتحضير للتصفيات إلا أن ما قدمه اللاعبين حظى باحترام وتقدير المختصين الذين أقروا بأن منتخب فلسطين فريق مميز وسيكون له شأن كبير في المستقبل.

وأكد داغستاني أن المنتخب الفلسطيني يمتلك فرصة ذهبية للوصول إلي العالمية ويضم كوكبة مميزة من المواهب والتي تحتاج للصقل والتطوير والاهتمام من خلال تنظيم بطولات رسمية لكرة القدم الخماسي وتوفير الإمكانيات على صعيد إقامة المعسكرات التدريبية والمباريات التجريبية.