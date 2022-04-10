الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الأحد 10 أبريل

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأحد 10 أبريل 2022، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي رام الله: اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا القرع شمال رام الله، واعتقلت الطفلين عطا الله وجيه حمدان، وأحمد صالح حوشية، وكلاهما يبلغان من العمر 14 عاما، عقب دهم وتفتيش منزلي ذويهما.

وفي طولكرم: ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عتيل شمال طولكرم، واعتقلت عمر ماهر دقة، بعد أن داهمت منزله في البلدة.

كما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، مخيم نور شمس شرق طولكرم، واعتلت أسطح المنازل في منطقة المنشية وسط المخيم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر خالد بسام الهمشري (28 عاما)، بعد مداهمة منزله في الحي الشرقي من المدينة وتخريب محتوياته.

وفي جنين: أصيب شاب بالرصاص الحي في الخاصرة، والعشرات بحالات اختناق، واعتقل 9 مواطنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بلدة يعبد في محافظة جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد من عدة محاور، ونشرت قناصة على اسطح عدد من منازل المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت باتجاههم الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة احدهم بالرصاص الحي في خاصرته، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: إسلام كامل أبو شملة، إسلام محمد بدارنة، أدهم محمد علي أبو بكر/ الفحماوي، بهاء عبد السلام سعد الدين أبو بكر، الأسير المحرر نضال انفيعات، الأسير المحرر أسعد عصام قميري، إبراهيم ناجي زيد الكيلاني، ميسان حازم أبو شملة، طارق محمد كبها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل وحطمت محتوياتها وعاثت فيها فسادا وخرابا، وعرف من أصحابها: عصام مسعد قنيري، الأسير مناضل انفيعات، عدنان إسماعيل زيد، محمد سليم بدارنة، كامل أبو شملة، زياد ديباش حمارشة، فؤاد عمارنة، محمد علي سالم عمارنة، الأسير عدنان حمارشة، ناجي زيد الكيلاني، علي وأشرف ميتاني، حازم أبو شملة، محمد قبها أبو طارق.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت محلا تجاريا يعود للمواطن أدهم الفحماوي، وآخر للمواطن ضياء الغالب، وعبثت بمحتوياتهما.

أريحا: اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وسط إطلاق الرصاص الحي والمطاطي، والقنابل الصوتية والغازية صوب الشبان، نتج عنها 3 إصابات بالرصاص الحي، إحداها وصفت بالخطيرة.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين خليل جمال أبو العسل وصبحي أبو الهيجا، بعد أن داهمت منزليهما في المخيم وفتشتهما.

وفي بيت لحم: اقتحمت قوات الاحتلال قرية مراح رياح جنوب بيت لحم، واعتقلت الشابين خالد إبراهيم الشيخ (23 عامًا)، ومهدي طه قاسم الشيخ (24 عامًا)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

المصدر / فلسطين أون لاين