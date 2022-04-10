القنبر يكسر الرقم القياسي لهدافي دوري المحترفين

غزة/ وائل الحلبي:

سجل النجم الشاب شهاب القنبر مهاجم جبل المكبر رقماً قياسياً في ظل تربعه على صدارة هدافين دوري المحترفين بالضفة الغربية، وبفارق كبير عن أكبر ملاحقيه مع تبقي جولة واحدة من عمر المسابقة.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ دوري المحترفين الذي يتمكن فيها لاعب بتسجيل 20 هدف، وسيكون هذا الرقم مرشح للزيادة حال واصل القنبر التسجيل في مباراة فريقه القادمة أمام الظاهرية يوم الخميس القادم في الجولة الثانية والعشرين من البطولة.

وكان القنبر تربع على صدارة هدافي بطولة القدس والكرامة والتي جرت بتنظيم مشترك بين الاتحادين الفلسطيني والأردني الشهر الماضي، بمشاركة ستة فرق فلسطينية وأردنية.

القنبر حافظ على عرش صدارة الهدافين للموسم الثاني على التوالي وهي حالة لم يسبق لأي لاعب أن حافظ عليها لموسمين متتاليين، حيث سجل في الموسم الماضي 15 هدفاً.

وكان الثنائي خلدون الحلمان وعبد الحميد أبو حبيب صاحبي العدد الأكبر من الأهداف المسجلة في موسم واحد، حيث سجل كل منهما 19 هدف في موسم 2018/2017 للحلمان، وموسم 2014/2015 أبو حبيب، ليأتي القنبر ويجتاز هذا الرقم بتسجيله لهدفين في شباك ثقافي طولكرم في الجولة الماضية ويعتلي صدارة الهدافين برصيد 20 هدفاً.

ويعتبر القنبر أحد أبرز المواهب الفلسطينية التي تحظى باهتمام العديد من الأندية العربية، حيث تلقى في الفترة الماضية أكثر من خمسة عروض لخوض تجارب الاحتراف، لكنه لم يحدد وجهته القادمة وينتظر أن يتم تحديد مصيره خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد الانتهاء من مشاركته مع المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا التي ستقام في يونيو القادم.