الطقس: أجواء ربيعية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، والتي تكون ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الشهر أو أقل بقليل، ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل خاصة في الجبال، ويسود جو بارد نسبي إلى بارد ليلاً، والرياح تكون متقلبة الاتجاه وخفيفة السرعة.

وغدًا الإثنين، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تكون دون المعدلات السنوية بنحو الدرجتين مئويتين، ويسود خلال النهار جو بارد في ساعات الصباح والمساء والليل، وفي ساعات النهار يسود جو معتدل جداً في ساعات النهار، وتكون الفرصة سانحة لزخات محلية من المطر في بعض المناطق، والرياح تكون غربية خفيفة السرعة.

والثلاثاء المقبل، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تكون دون المعدلات السنوية العامة لشهر إبريل بحوالي خمسة درجات مئوية، ويسود جو ربيعي بارد صباحاً ومساءً وليلاً، ومع ساعات النهار يسود جو مائل للبرودة في الجبال ودافئ في باقي المناطق. الرياح تكون غربية خفيفة السرعة.

أما الأربعاء فيطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لكنها تبقى دون المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية، ويسود خلال ساعات النهار جو ربيعي بإمتياز في كافة المناطق، ويسود في المناطق الغورية جو حار نسبي. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين