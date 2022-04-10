مواجهات عنيفة مع الاحتلال خلال اقتحام يعبد في جنين

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في ساعة مُبكرة من فجر اليوم الأحد، بلدة يعبد غرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، بتعزيزات عسكرية كبيرة وسط تحليقٍ للطائرات.

ووفق مصادر محلية وصحفية، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال يعبد، وانتشرت فرق المشاة بكثافة في البلدة.

وتصدى مقاومون للاقتحام، واشتبكوا معهم، وأظهرت مشاهد مسجلة اطلاق رصاص كثيف تجاه القوات المقتحمة.

وأعتلى قناصة من جيش الاحتلال أسطح المنازل في حي العمارنة بالبلدة لإطلاق النار صوب المواطنين أثناء تصديهم للاقتحام.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن ياسر عمارنة في بلدة يعبد.

ووثقت مصادر محلية اعتقال قوات الاحتلال لـ15 مواطنا من البلدة خلال عملية الاقتحام، فيما أصيب شاب بالرصاص الحيّ إثر اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة والمواجهات التي اندلعت على إثر الاقتحام.

المصدر / فلسطين أون لاين