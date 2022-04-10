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الاحتلال يمنع المصلين من دخول الأقصى بعد صلاة التراويح

10 ابريل 2022 . الساعة 00:15 بتوقيت القدس
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منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك بعد صلاة التراويح.

وأفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال منعت عشرات المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك، في محاولة لحرمانهم من الاعتكاف في رحابه حتى الصباح، وبهدف تسهيل اقتحامات المستوطنين الصباحية للمسجد.

وكانت شرطة الاحتلال سمحت اليوم، لعدد من المستوطنين التابعين لما يسمى جبل الهيكل التوراتية بأداء طقوس ما يسمى "بركات الكهنة" بشكل جماعي وعلني في المسجد الأقصى المبارك.

ويأتي أداء هذا الطقس في الأقصى لتعزيز استعداد "كهنة الهيكل" الذين يعدهم "معهد الهيكل" و"مدرسة جبل الهيكل" الدينية لقيادة الطقوس التوراتية في الأقصى، وضمن جهود تلك الجماعات لتعبئة أعضائها وجمهورها لتقديم "قربان الفصح" داخل الحرم القدسي الشريف.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #صلاة التراويح #اعتكاف #الاحتلال الإسرائيلي

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