القيادي "ناصيف": أبطال جنين فضحوا زيف قوة الاحتلال العسكرية

أشاد القيادي في حركة "حماس" رأفت ناصيف، ببطولة أهالي جنين الذين يتصدّون ببسالة لمحاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المخيم.

وقال ناصيف في تصريح صحفي إنّ "جريمة الاحتلال في جنين ومخيمها اليوم، إنما تشكل محاوله يائسة لاسترجاع الصورة المُزيّفة التي روّجها لفترة طويلة على أنهم الكيان الأقوى عسكريًّا وأمنيًّا وهو ما بان زيفه بشكل فاضح بالأيام الأخيرة".

وأضاف: "مخيم جنين يرسم جدارية عزة جديدة رغم الفرق الكبير بالإمكانيات، ويرفض أن يمنح الاحتلال حتى ما يحفظ به ماء وجهه".

وتابع: "الاحتلال الذي جاء ليظهر قوته على الأهالي العُزّل وعلى الحجارة، يعود يجرُّ الخزي والعار بفعل أبطال المخيم".

ووجّه القيادي في حماس التحية لأهلنا في جنين ومخيّمها ولكلّ من وقف مع رجال العزة والكرامة، مُوضّحًا أنّ الخزي والعار سيلحق بكلّ من تآمر على المقاومه ورجالها أو قبِل لنفسه أن يكون في خانة الذلة والمهانة.

وشارك حشد من المواطنين، وبينهم نشطاء، في وقفة ومسيرة بمدينة رام الله مساء اليوم السبت، تضامنًا مع جنين ومُخيّمها ورجالها الأبطال.

واحتشد المواطنون على دوار المنارة وسط رام الله وردّدوا هتافات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية المُسلّحة ولمُخيّم جنين وبطولات رجاله الذين يتصدّون ببسالة لقوات الاحتلال الغاشم.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم شهدت جامعة بيرزيت مسيرة حاشدة بمشاركة مئات الطلبة نصرةً لمخيم جنين ودعمًا لمقاومة الاحتلال بالوسائل كافة.

وصباح السبت استُشهد المقاوم أحمد السعدي "أبو إسلام" خلال اشتباك مُسلّح مع قوات الاحتلال في جنين.

وتصدّى المقاومون في جنين لاقتحام قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المُتفجّرة.

وقدّمت جنين في الأسابيع الأخيرة عددًا من مقاوميها شهداء، بينهم ضياء حمارشة ورعد حازم في عمليّتين بطوليّتين مُنفصلتين في "تل أبيب".

المصدر / فلسطين أون لاين