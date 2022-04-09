الاحتلال يعاقب جنين بهذه الإجراءات!

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إجراءات عقاب جماعي بحق أهالي محافظة جنين.

وقال منسق حكومة الاحتلال "غسان عليان"، إنه "بعد تقييم أمني، قرر وزير حرب الاحتلال بني غانتس سلسلة من الإجراءات ضد الفلسطينيين شمال الضفة".

وتتمثل الإجراءات التي أوصى بها جيش الاحتلال؛ بوقف كامل لدخول وخروج فلسطينيي الداخل المحتل من وإلى مدينة جنين عبر حاجزي الجلمة والريحان.

وقرر الاحتلال، التوقف الكامل لإزالة مجاميع D2D عبر المعابر في ناحية جنين، ومنع دخول التجار وكبار رجال الأعمال من سكان منطقة جنين إلى أراضي الداخل المحتل، مع تكثيف التواجد لقوات الاحتلال على الحواجز، ووقف الزيارات العائلية إلى الداخل المحتل من قبل سكان جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين