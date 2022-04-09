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مهرجان طلابي في بير زيت دعما للمقاومة ومخيم جنين

09 ابريل 2022 . الساعة 21:45 بتوقيت القدس
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نظمت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، اليوم السبت، إفطارا وأمسية رمضانية للطلبة في حرم الجامعة، وسط حضور كبير.

وافتتحت الأمسية الرمضانية بإقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء الأبطال وآخرهم الشهيد المقاوم أحمد السعدي الذي قضى خلال تصديه لقوات الاحتلال في مخيم جنين.

وأكد محمد عرمان ممثل عن الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، أن هذا النشاط ضمن أنشطة الكتلة المستمرة منذ سنوات والتي تصب في خدمة الطلاب من جهة ونشر الوعي وثقافة المقاومة بين الطلبة من جهة أخرى.

وقال: "الكتلة الإسلامية توجه التحية لأبطال العمليات الفدائية الأخيرة التي هزت كيان المحتل، وتعاهد الشهداء بأن تبقى مستمرة على نهج الجهاد والمقاومة حتى زوال الاحتلال".

وتخلل الأمسية مسابقة وسحب على الجوائز، بمشاركة الفنان الفلسطيني من الداخل المحتل كفاح زريقي.

وفي وقت سابق اليوم شهدت جامعة بيرزيت مسيرة حاشدة بمشاركة مئات الطلبة نصرةً لمخيم جنين ودعماً لمقاومة الاحتلال بالوسائل كافة.

وجاءت المسيرة بتنظيم من الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت، التي وجهت التحية للمقاومة في جنين ولروح الشهيد أحمد السعدي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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