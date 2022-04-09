هنية يهاتف والد الشهيد السعدي ويشيد بجهاد العائلة

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والد الشهيد الشاب أحمد السعدي، الذي ارتقى خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين صباح اليوم.

وأشاد هنية، بصمود وثبات الشهيد أحمد إلى جانب إخوانه أبطال المقاومة في جنين خلال تصديهم لغطرسة قوات الاحتلال.

وأشار رئيس الحركة، إلى تاريخ عائلة السعدي النضالي والجهادي الأصيل على مدار سنوات الصراع مع المحتل، وقال إن "هؤلاء الشهداء نجوم يقتدي بها أبناء شعبنا".

وأدان هنية، مداهمات قوات الاحتلال واقتحامه لمخيم جنين واعتداءاته الهمجية على أهالي المخيم، مشددًا على أن هذا الإرهاب الصهيوني لن يزيد شعبنا إلا إصرارًا على التضحية والفداء والمقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين