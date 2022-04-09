صوافطة: المقاومة في الضفة لن تنكسر وجنين ترعب الاحتلال

أكد القيادي في حركة حماس، نادر صوافطة، اليوم السبت، أن المقاومة في الضفة الغربية ستبقى شوكة في حلق المحتل الغاشم ولن تتراجع أو تنكسر.

وقال صوافطة في تصريح صحفي، إن "مدينة جنين ومخيمها أثبتت مرة أخرى أنها قوية وثابتة في وجه الاحتلال المتغطرس الذي تلقى العديد من الصفعات من شأنها أن تؤثر على الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الآيل للسقوط عما قريب".

وأضاف أن جنين ستبقى عصية على الانكسار صامدة تواجه كل التحديات والصعاب بأبطالها ومجاهديها، وتجسد البطولة والملحمة ولن تنكسر ولن ترفع الراية البيضاء.

وشدد صوافطة على أن الاحتلال واهم إذا اعتقد أن المقاومة في الضفة الغربية وفي جنين خصوصا، يمكن أن تتراجع ويقل صوتها وعزمها، مضيفا أن الكلمة الفصل اليوم هي للفعل والميدان.

واستشهد المقاوم أحمد السعدي خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في جنين صباح اليوم.

وتصدى المقاومون في جنين لاقتحام قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة، حيث أُعلن عن تضرر آلية عسكرية إسرائيلية.

وقدمت جنين في الأسابيع الأخيرة عدد من مقاوميها شهداء، بينهم ضياء حمارشة ورعد حازم في عمليتين منفصلتين بتل أبيب.

المصدر / فلسطين أون لاين