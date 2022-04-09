أبو عرة: المقاومة في الضفة تزداد هيبة وشراسة

قال القيادي في حركة حماس مصطفى أبو عرة، إن المقاومة الفلسطينية ازدادت هيبة وشراسة في الضفة الغربية، والاحتلال واهم في أنه قادر على اجتثاثها.

وأضاف أبو عرة في تصريح صحفي اليوم السبت، أن "المئات من المقاومين اليوم في جنين، يتلقون الحضن الشعبي الذي يحميهم"، مؤكدا أن تكرار عمليات الاحتلال في المخيم تؤكد فشله في كل مرة، وانكسار هيبته أمام المقاومة والشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يوفر فيه شعبنا في الضفة الغربية الحماية للمقاومة، مطلوب من السلطة أن تكف أيديها وأعينها عن المقاومين الذين يسيرون في هذا الطريق.

وتابع: "لا شك أن التضامن الشعبي كبير، لكن يحتاج إلى تعزيز وعمل جادٍّ، والشعب الفلسطيني بطبيعته تمرد على الاحتلال مرات كثيرة، لذلك لا بد من تعزيز هذه النفسية في الشعب الفلسطيني، حتى يبقى ثابتا في وجه كل الحملات الاحتلالية المجرمة".

ورأى أن استفزازات الاحتلال في كل مكان، تدفع الشعب الفلسطيني إلى المقاومة والمواجهة.

واستشهد المقاوم أحمد السعدي، صباح اليوم خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في جنين.

وتصدى المقاومون في جنين لاقتحام قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة، حيث أعلن عن تضرر آلية عسكرية إسرائيلية.

وقدمت جنين في الأسابيع الأخيرة عددا من مقاوميها شهداء، منهم ضياء حمارشة ورعد حازم في عمليتين منفصلتين بـ"تل أبيب".

المصدر / فلسطين أون لاين