200 أسير من جنين منذ مطلع العام الجاري

قال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال، اعتقلت منذ مطلع العام الجاري نحو (200) مواطن من محافظة جنين، نصفهم في شهر آذار/ مارس الماضي.

وأوضح نادي الأسير في بيان، اليوم السبت، أن عمليات الاعتقال تركزت في عدد من البلدات، إضافة إلى مخيم جنين، وتراوحت أعمار الأسرى ما بين (18-35 عاما)، كما أن نسبة كبيرة منهم تعرضوا للاعتقال المتكرر على مدار السنوات الماضية.

وأصدرت سلطات الاحتلال خلال العام الجاري، حكما بالسجن المؤبد، وغرامة بقيمة 3 ملايين شيقل، بحق الأسير محمد مروح كبها.

وخلال السنوات القليلة الماضية شهدت جنين، ارتفاعا ملحوظا في نسبة الاعتقالات، إلا أنها تصاعدت منذ أواخر العام الماضي وبداية العام الحالي مقارنة مع فترات سابقة.

يشار إلى أن عدد أسرى جنين في سجون الاحتلال يبلغ نحو 500 أسير، بينهم ثلاث أسيرات ونحو 10 أطفال، و75 يقضون أحكاما بالمؤبد، و175 يصنفون من ضمن الأسرى الذين يواجهون أحكاما عالية.