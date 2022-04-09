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حمد: جنين تؤسس لمرحلة جديدة من المقاومة

09 ابريل 2022 . الساعة 15:26 بتوقيت القدس
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أكدت الناشطة سمر حمد، أن جنين تخوض معركة الصمود، وتتمخض لتلد مرحلة جديدة في النضال بالضفة الغربية.

وأضافت حمد -المرشحة عن قائمة القدس موعدنا- أن هذه المرحلة تتمثل في عدم الخضوع والاستسلام، مؤكدةً أن جنين هي شعلة وخزان للبطولة.

وشددت على أن الاحتلال واهم إن ظن أن الجرائم التي يرتكبها، ستقضي على الروح الجديدة التي ولدت في جنين، متوقعة أن تتصاعد عمليات المقاومة خلال الفترة المقبلة.

وتابعت: "على الاحتلال أن يقتنع أن الشعب الفلسطيني لم يعد مستعدا للقبول بالحلول الوسط والمساومات، لأنه يريد أرضه واستقلاله"، مؤكدة أن جنين أوجعت الاحتلال في عمق وجوده، لذلك سيسعى الاحتلال لإظهار ردة فعل عنيفة، حتى يحاول لملمة صورته المتآكلة.

واستشهد المقاوم أحمد السعدي، صباح اليوم خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في جنين.

وتصدى المقاومون في جنين لاقتحام قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة، حيث أعلن الاحتلال عن تضرر آلية عسكرية له.

وقدمت جنين في الأسابيع الأخيرة عدد من مقاوميها شهداء، بينهم ضياء حمارشة ورعد حازم في عمليتين منفصلتين بتل أبيب.

المصدر / فلسطين أون لاين
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