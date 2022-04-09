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فصائل المقاومة: العمليات البطولية المتصاعدة تؤكد التمسك بالمقاومة

09 ابريل 2022 . الساعة 13:50 بتوقيت القدس
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قالت فصائل المقاومة، إن العمليات البطولية المتصاعدة في الضفة والقدس والداخل المحتل والتصدي البطولي من الأهالي في جنين "تؤكد تمسك شعبنا بخيار المقاومة ورفضه بقاء الاحتلال على أرضه".

وزقت فصائل المقاومة في بيان لها "الشهيد أحمد السعدي الذي ارتقى مجاهداً صنديداً مقداماً بعد الاشتباك مع الاحتلال في مخيم جنين صباح اليوم".

وأكدت الفصائل، أن دماء الشهداء ستبقى وقوداً للمعركة والانتفاضة المتواصلة وستزيد من ثورة شعبنا وبطولاته في التصدي للاحتلال الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار جرائمه بحق شعبنا.

وشددت على أن المقاومة بكافة أشكالها وأدواتها هي حق مشروع لشعبنا الفلسطيني كفلته له كافة القرارات والقوانين الدولية.

واعتبرت الفصائل، "إدانة بعض الأنظمة العربية والإسلامية للعمليات البطولية عمل مدان ومرفوض وتساوق فاضح مع سياسة الاحتلال في تجريم وشيطنة شعبنا الفلسطيني ومقاومته".

وأشارت إلى أن إدانة رئيس السلطة للعمليات البطولية تأتي في إطار استمرار التنسيق الأمني، وتؤكد إصراره على معاداة شعبنا ومخالفته للإجماع الوطني الداعي لتصعيد المقاومة كخيار استراتيجي لمواجهة الاحتلال والتصدي لعدوانه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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