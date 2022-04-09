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"برهوم" يدعو لتصعيد المقاومة مع الاحتلال والاشتباك معه في كل فلسطين

09 ابريل 2022 . الساعة 13:40 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم (أرشيف)

دعا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم، إلى "تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي والاشتباك معه، وفتح ساحات جديدة من ساحات المقاومة في كل مكان من أرض فلسطين".

وقال برهوم في بيان صحفي، اليوم السبت، إن "ما جرى اليوم في جنين ملحمة بطولية كبيرة يسطرها المجاهدون والثوار من أبنائها، حمايةً للأرض والمقدسات ودفاعاً عن عوائل الشهداء".

وأضاف أن "جنين أصبحت أنموذجاً يحتذى به في كل ساحات الوطن، ولم تفاجئ شعبنا الفلسطيني بهذه البطولة وهذا التصدي الكبير، بل إن ما يجري فيها هو إرث وتاريخ ممتد، عنوانه الجهاد والمقاومة".

وانسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي جزئيًا من مخيم جنين شمال الضفة اليوم السبت، إثر فشله في اعتقال والد فدائي عملية (تل أبيب) الشهيد رعد حازم، والتي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 7 آخرين.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم، صباح اليوم، ودارت اشتباكات أسفرت عن استشهاد المقاوم أحمد السعدي، وإصابة 13 فلسطينيا بالرصاص الحي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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