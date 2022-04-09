مطلوب سائق للعمل في بلدية غزة

إعلان توظيف صادر عن بلدية غزة تعلن فيه عن وظيفة سائق للعمل على بند العقد المؤقت بالبلدية وذلك وفقاً لما يلي :

تفاصيل الوظيفة:

أولاً: شروط الترشح: -

1. أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي ثانوية عامة كحد أدنى.

2. أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة تشمل (حمولة – قاطرة – تراكتور – باص) سارية المفعول.

3. أن يكون عمر المترشح أقل من (40) عام

4. أن يكون لديه خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال العمل.

5. أن يكون لديه معرفة بالقراءة والكتابة.

6. يجب أن يكون من سكان مدينة غزة.

7. أن يجتاز الاختبارين النظري والعملي.

8. أن يكون بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض تؤثر على جودة عمله.

ثانياً: المهام والمسئوليات: -

الالتزام بخطة التشغيل وتنفيذ الإرشادات والتوجيهات من مسئوله المباشر.

الالتزام بالمواعيد والنقل الآمن.

مراقبة الطريق وقوانين المرور والأنظمة المعمول بها في قانون مرور الدولة.

المحافظة على نظافة المركبة.

الالتزام بالفحوصات المفترضة (الزيوت، المياه، البطارية، الإطارات، الفرامل، الوقود، أوراق المركبة).

إجراء الإصلاحات الثانوية وترتيب الإصلاحات الأخرى، والالتزام بمواعيد الصيانة الوقائية.

تسجيل الرحلات وعدد الكيلومترات يومياً.

ثالثاً: المهارات المطلوبة: -

يفضل أن يكون لديه رخصة معدات هندسية.

أن يكون لديه معرفة تامة بالأنظمة والقوانين المرورية.

أن يمتاز بالمظهر العام اللائق والقدرة على الاتصال والتواصل الفعال مع الموظفين والمواطنين والمؤسسات العامة والخاصة بكل لباقة ودبلوماسية، وبناء شبكة علاقات جيدة مع الأطراف ذات العلاقة.

أن يكون لديه القدرة على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام الإجازات الرسمية والجمع والاعياد إذا لزم الأمر.

أن يكون لديه القدرة على العمل تحت الضغط والعمل بروح الفريق.

طريقة التسجيل:

- على الراغبين في التقدم للوظيفة المذكورة أعلاه تقديم طلب توظيف على موقع بلدية غزة الإلكتروني من خلال الضغط ( هنا ) مرفقاً معها الوثائق الثبوتية من شهادات أكاديمية ومهنية وخبرات وأي وثائق ذات علاقة لتعزيز الطلب المقدم، وذلك في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 18/04/2022م.