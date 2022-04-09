"الجهاد" تنعى الشهيد السعدي وتشيد بالمقاومة الباسلة في جنين

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس" الشهيد أحمد السعدي، القائد الميداني في كتيبة جنين (إحدى التشكيلات التابعة لسرايا القدس بالضفة الغربية)، الذي استشهد في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين.

وقالت الحركة في بيان النعي "شهيدنا البطل صائم مجاهد ملبٍّ نداء الواجب الشرعي، بينما سيظل أثره ماثلاً في كل عمليات المقاومة التي أثخنت في صفوف العدو واخترقت عمقه، وبعد أن أوقع شهيدنا ورفاقه في سرايا القدس إصابات محققة في صفوف العدو خلال تصديهم الباسل لجنود جيشه الإرهابي".

وأكدت على استمرار المقاومة، وبقاء مجاهدينا في حالة استنفار ويقظة كاملة للتصدي لأي عدوان أو اقتحام لأرضنا.

وقالت "إن معركتنا اليوم هي امتداد لكل معارك شعبنا، وامتداد لملاحم جنين وما صنعته في مثل هذه الأيام قبل 20 عاماً على يد الشهيد محمود طوالبة والشهيد راغب جرادات وغيرهم من الشهداء الذين نعاهد الله تعالى أن نمضي على ذات الطريق الذي سلكوه، وأن نواصل مسيرة المقاومة دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا".

المصدر / فلسطين أون لاين