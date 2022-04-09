إحصائية: شهيد ومقتل 3 مستوطنين في 92 نقطة مواجهة خلال أسبوع

أفادت إحصائية -غير رسمية- رصدت تفاصيل الأسبوع المنصرم، أن فلسطين المحتلة شهدت الأسبوع الماضي تصاعداً مستمراً في عمليات المقاومة، والمواجهات العنيفة مع الاحتلال، في عدة محاور تخللها تنفيذ عدة عمليات فدائية مؤثرة، شملت إطلاق الرصاص والطعن وإطلاق النار وإلقاء العبوات المتفجرة والحارقة.

وأوضحت أنه خلال أيام الأسبوع، قُتل 3 مستوطنين، وأصيب 15 بجراح، فيما استشهد شاب، ورصدت 92 نقطة مواجهة، بينها عملية فدائية، و7 عمليات إطلاق نار، و14 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق بالضفة.

ففي يوم أمس الجمعة، أعلن الاحتلال عن مقتل المستوطن الثالث الذي أصيب في عملية (تل أبيب) متأثرًا بإصابته البالغة.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في 8 نقاط شملت كفر قدوم، باب العامود، بيتا، كفر مالك، بيت دجن، محيط مصانع جيشوري.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال على جبل جرزيم جنوب نابلس، فيما ألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب قوة عسكرية في مثلث خرسا جنوب الخليل.

وفي يوم الخميس نفذ الفدائي رعد حازم من مخيم جنين عملية فدائية في (تل أبيب) أدت لمقتل مستوطنين وإصابة 12 آخرين.

وأحصيت 9 نقاط مواجهة مع الاحتلال في بلدتي سنجل وبدرس قضاء رام الله، وباب العامود، وقرب جامعة خضوري، وبلدة ترمسعيا، والحاجز الشمالي لقلقيلية، وبيت فوريك.

واستهدف مقاومون حاجز الجلمة العسكري شمال جنين بكوع متفجر، فيما تمكن شاب فلسطيني من اقتحام البؤرة الاستيطانية (رامات ميغرون) المقامة على أراضي قرية مخماس جنوب شرق رام الله، وضرب مستوطن وحاول خنقه، قبل اعتقاله.

أما يوم الأربعاء، فأحصيت 13 نقطة مواجهة في سلوان، ومخيم الأمعري، وباب العامود، والحاجز الشمالي بقلقيلية، وضاحية الشويكة، ومخيم جنين.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت الاحتلال في مخيم جنين، فيما ألقيت زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال والمستوطنين في عناتا، ومدخل قرية برقة، وحلحول، ومستوطنة "كوخاف هشاحر" شرق رام الله.

وفي يوم الثلاثاء أحصيت 16 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وجنين ونابلس وقلقيلية.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال في بلدة اليامون بجنين.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز الشمالي لقلقيلية، وجسر حلحول بالخليل.

ورصدت يوم الاثنين 21 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم وطولكرم وجنين نابلس وقلقيلية

وأصيبت مجندة (إسرائيلية) خلال المواجهات في باب العامود.

ونفذ مقاومون ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال على جبل جرزيم، ومستوطنة إفرات، ومستوطنة أفني حيفتس، وفقوعة.

كما ألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة على أهداف للاحتلال في الخضر، ومستوطنة (عوفرا)، وباب العامود.

وأحصيت يوم الأحد 9 نقاط مواجهة في القدس والخليل وبيت لحم وسلفيت ونابلس.

وأصيب أحد جنود الاحتلال في مواجهات باب العامود.

أما يوم السبت فأحصيت 16 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم وطولكرم وجنين ونابلس وقلقيلية.

وألقى مقاومون عبوة متفجرة تجاه قوات الاحتلال في بلدة روجيب قضاء نابلس، فيما ألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة على أهداف للاحتلال في معسكر (عوفريت) وبلدة خرسا.

المصدر / نشرة الحرية نيوز