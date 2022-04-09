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خضر عدنان لـ"فلسطين أون لاين": مخيم جنين كسر هيبة الاحتلال في 2002 و2022

09 ابريل 2022 . الساعة 12:10 بتوقيت القدس
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جانب من مقاومة الاحتلال في محيط مخيم جنين صباح اليوم
غزة-جنين/طلال النبيه:

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، أن مخيم جنين وأبطاله المقاومين أفشلوا اقتحام جيش الاحتلال للمخيم ومحاولته اعتقال والد الشهيد رعد حازم، وكسروا هيبته كما كسروها في 2002.

وقال عدنان في حديث لـ"فلسطين أون لاين": أهالي مخيم جنين كسروا هيبة الاحتلال في 2002 خلال معركة جنين البطولية، واليوم تتجدد نفس الرسالة في عام 2022م".

ووجه القيادي دعوته لجماهير الشعب الفلسطيني للخروج في مسيرات حاشدة ظهر اليوم، دعماً لجنين ومخيمها الذي حاول الاحتلال اقتحامه صباح اليوم.

وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي فشل في اعتقال والد الشهيد رعد حازم منفذ عملية (تل أبيب) البطولية، وهو الذي صدح بالحق ورفض الخنوع للاحتلال ورسالته أمس أغاظت جيشه".

 

المصدر / فلسطين اون لاين
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#جنين #خضر عدنان

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