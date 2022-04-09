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"السرايا" تنعى الشهيد أحمد السعدي من جنين

حماس تنعى الشهيد السعدي وتدعو لتصعيد المواجهة ضد الاحتلال

09 ابريل 2022 . الساعة 12:11 بتوقيت القدس
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جانب من الاشتباكات في مخيم جنين صباح اليوم

نعت حركة حماس الشهيد أحمد السعدي، الذي استشهد صباح اليوم، في اشتباك بين المقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وأشادت حماس في بيان لها، بالمقاومين في مخيم جنين "الذين تصدّوا ببسالة لجيش الاحتلال الصهيوني وقوّاته الخاصة، دفاعاً عن عائلة الشهيد رعد فتحي حازم، وعن جنين أرض النضال والجهاد والمقاومة".

وأكدت، أنَّ دماء الشهداء "الذين اصطفاهم الله في شهر رمضان المبارك"، لن تذهب هدراً، مشددةً على أن رجال المقاومة على عهد الشهداء.

وجددت الحركة دعوتها إلى التصعيد في الضفة الغربية في مواجهة جرائم الاحتلال ومستوطنيه، ونصرة لأهلنا وشبابنا في جنين، "الذين ضربوا أروع الأمثلة في الوحدة والعمل المشترك، تصدّياً للاحتلال واعتداءاته المتكرّرة".

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #جنين #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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