المعتقل خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ37

يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل بالضفة الغربية، إضرابه عن الطعام لليوم الـ37 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه: "إن عواودة جرى نقله قبل عدة أيام من زنازين العزل الانفرادي في (عوفر) الى عيادة معتقل الرملة بعد تدهور حالته الصحية، حيث يعاني من آلام في الرأس والمفاصل، وصداع وهزال، وإنهاك شديد، وفقد من وزنه أكثر من 16 كغم".

ولفت في حديث أوردته وكالة الأنباء (وفا) التابعة للسلطة إلى أن سلطات الاحتلال ترفض الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي، أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.

يذكر أن المعتقل عواودة أب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27 ديسمبر2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا في معتقلات الاحتلال عدة مرات.

المصدر / فلسطين أون لاين