"حماس": عدوان الاحتلال على جنين لن يُعيد هيبة جيشه المنكسر وقيادته المهزوزة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين لن يعيد هيبة جيشه المنكسر، وقيادته المهزوزة، مشددًا على أن كل المقاومين والشباب الثائر على درب الشهيدين رعد والسعدي.

وقال في تصريح صحفي اليوم السبت: إن "عدوان الاحتلال على أهلنا في جنين يجب أن يشكل انتفاضة عارمة ضد المحتل الصهيوني في كل أرجاء الضفة الغربية وتتحول مدن ومخيمات وشوارع الضفة لهيباً وناراً يحرق أقدام الغزاة المحتلين".

ووجه التحية لـ"الشباب الثائر وأهالي جنين الأبطال وكل المقاومين فيها الذين يرسمون مشهد البطولة والفداء ويستبسلوا في التصدي للاحتلال ويتعملقوا في مواجهته ويفشلون اقتحام مخيمهم الثائر".

المصدر / فلسطين أون لاين