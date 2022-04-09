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طالع فحواه.. "المجد الأمني" يصدر تنويهاً مهماً لسكان مخيم جنين

09 ابريل 2022 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
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مخيم جنين (أرشيف)

أصدر موقع المجد الأمني، اليوم السبت، تنويهاً مهماً لسكان مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، حول العملية العسكرية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد المخيم منذ الصباح.

وقال "المجد الأمني" عبر بيان مقتضب، إن "المقاومة الفلسطينية في جنين تقدم أروع أنواع البطولات في مواجهة الاحتلال الغاشم".

وأضاف: "أمام هذه البطولات ننصح أهلنا في جنين اتخاذ مجموعة من الإجراءات"، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات من شأنها حماية المقاومين داخل المخيم وعدم كشف هويتهم للاحتلال.

والإجراءات التي تحدث عنها "المجد الأمني" نستعرضها على النحو التالي:

  1. حذف صور كاميرات المراقبة التي قد تؤدي إلى كشف عناصر المقاومة.
  2. عدم نشر أي فيديوهات قد تكشف عن هوية المقاومين أو تحركاتهم.
  3. عدم تداول أي أسماء أو معلومات إلا من خلال المصادر الرسمية.
  4. عدم نقل رواية العدو والاعتماد على مصادر الترجمة الموثوقة.
المصدر / فلسطين أون لاين
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#المجد الأمني #مخيم جنين #المقاومة الفلسطينية

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