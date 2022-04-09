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"حماس" و"الشعبية" تباركان العملية البطولية في "تل أبيب"

09 ابريل 2022 . الساعة 11:34 بتوقيت القدس
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حماس والشعبية تباركان العملية البطولية في "تل أبيب"

باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس والجبهة الشعبية في لبنان العملية البطولية التي نفذها الشاب رعد حازم من مخيم جنين والتي أدت إلى مقتل ثلاثة من المستوطنين وإصابة أخرين، معتبرين أنها رسالة قوية للاحتلال بأن لا أمان له في الأراضي الفلسطينية.

وشدد الطرفان على أن أي مساس بالقدس والأقصى وأي اعتداء على الشعب الفلسطيني لن يمر دون رد، موضحين أن يد المقاومة ستصل إلى كل مكان في الأراضي المحتلة.

وطالبتا بتصعيد المقاومة بكافة أشكالها وتطويرها لتصل إلى انتفاضة شاملة تعم أرجاء الأراضي الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #لبنان #الجبهة الشعبية

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