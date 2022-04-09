السعودية ترفع عدد الحجاج لمليون من داخل وخارج المملكة

أعلنت السعودية، السبت، أنها قررت رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون شخص، مع السماح للقادمين من خارج المملكة بأداء مناسك الحج.

ويحل الحج هذا العام في يوليو/تموز المقبل، حيث اقتصر أداؤه العام الماضي على المقيمين داخل السعودية، جراء تفشي فيروس "كورونا".

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان، إنه "تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـجرية/ 2022 ميلادية، إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية".

وأضافت الوزارة: "يشترط أداء حج هذا العام، أن يكون للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية باللقاحات المعتمدة في وزارة الصحة".

وتعتمد المملكة، 9 لقاحات هي: "فاييزر بيونتك"، "موديرنا"، "أسترازينيكا"، "جونسون آند جونسون"، "سينوفارم"، "سينوفاك"، "كوفاكسين"، "سبوتنيك"، "كوفوفاكس".

كما يشترط على "القادمين من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص (PCR) سلبي، لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى الحج"، بحسب المصدر ذاته.

وشهد موسم الحج لعام 1442 هجرية (2021 ميلادية)، مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جراء تفشي كورونا.

كما سبق أن شهد عام 1441 هجرية (2020 ميلادية) موسما استثنائيا للحج، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون، في 2019، من أرجاء العالم.

المصدر / الأناضول