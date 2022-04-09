مطلوب موظف مشتريات للعمل في منظمة غير حكومية

إعلان توظيف صادر عن شبكة المنظمات الفلسطينية غير الحكومية (PNGO ) تعلن فيه عن حاجتها لتوظيف ( موظف المشتريات Procurement Officer ) للعمل بدوام جزئي في مكتب غزة.

- نوع العقد: عمل بدوام جزئي لمدة 8 أشهر مع إمكانية التجديد

- مركز العمل: مدينة غزة PNGO

- يقدم تقاريره إلى: مدير PNGO

- المسمى الوظيفي: موظف مشتريات (دوام جزئي)

ملخص الوظيفة : سيضمن موظف المشتريات غير المتفرغ (PO) في غزة أن يتم توفير السلع والخدمات المطلوبة لعمليات PNGO في غزة في الوقت المناسب وبنوعية جيدة وبأفضل تكلفة إجمالية، ويجب إجراء جميع معاملات الشراء بطريقة توفر أفضل قيمة وضمن سياسات العطاءات المعمول بها والتي تتوافق مع المعايير الدولية وإجراءات الرقابة الداخلية المناسبة، و يجب اتباع السياسات والإجراءات الداخلية لشبكة PNGO. كما أن موظف الشراء مسؤول أيضًا عن الحفاظ على جميع وثائق الشراء والاتصالات ذات الصلة.

المسؤوليات الرئيسية:

1- دعم وإنجاز عملية شراء السلع والخدمات المطلوبة لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة ضمن السياسات والإجراءات المعمول بها.

2- إعداد وتحديث وصيانة تقارير المشتريات المختلفة وأدوات تتبع المراقبة.

3- إعداد المدفوعات للمعالجة والموافقة عليها وإرسالها إلى التمويل ، والقيام بإعداد تقرير التدفق النقدي الشهري والتسوية الشهرية بين التقرير المالي والمدفوعات المقدمة إلى Finance.

4- إعداد عقود الشراء أو أوامر الشراء والتنسيق مع المورد أثناء تسليم البضائع والخدمات.

5- ترتيب العطاءات واجتماعات المشتريات الأخرى واتخاذ محاضر وحفظ وأرشفة جميع مستندات المشتريات.

6- إدارة وتحديث كتالوج الأسعار بأسعار الشراء الجديدة و / أو الموردين أو كل شهرين على الأقل والاتصال بجميع طلبات الموردين والحفاظ على قاعدة بيانات الموردين والموردين.

7- مراجعة وتقييم أداء الموردين وتحديث قاعدة بيانات البائعين.

8- يقوم بإجراء تحليل مقارن لأسعار الموردين

9- المهام الأخرى ذات الصلة

الحد الأدنى من المؤهلات والكفاءات:

1- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو الإدارة العامة أو المجالات ذات الصلة أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

2- خبرة سابقة لمدة عامين على الأقل تركز على إدارة المشتريات والعقود ويفضل أن يكون ذلك في قطاع المنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية

3- مهارات الحاسوب؛ Microsoft Word و Excel و Outlook والإنترنت

4- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا جيدة

طريقة التسجيل:

- يمكن للمرشحين المهتمين والمؤهلين إرسال سيرهم الذاتية وخطاب التغطية عبر البريد الإلكتروني التالي :

[email protected]

، مع الإشارة في سطر الموضوع: "Procurement Officer Application - اسمك" ، في موعد لا يتجاوز منتصف ليل 11 أبريل 2022.

- شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية PNGO هي صاحب عمل يتسم بتكافؤ الفرص ويشجع النساء على التقدم لشغل جميع الوظائف.

- سيتم إخطار فقط أولئك الذين تم اختيارهم في القائمة المختصرة.