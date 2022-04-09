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"السرايا" تنعى الشهيد أحمد السعدي من جنين

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شهيد و13 إصابة باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين

إصابات في صفوف قوات الاحتلال خلال اشتباك مع مقاومين في جنبن

ارتقى إثر اشتباكات مسلحة مع الاحتلال

"السرايا" تنعى الشهيد أحمد السعدي من جنين

09 ابريل 2022 . الساعة 10:42 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الشهيد أحمد السعدي (23 عاماً) -أحد مقاوميها في كتبية جنين- والذي ارتقى خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها لمخيم جنين صباح اليوم السبت.

وقالت "السرايا" في بيان مقتضب، إن الشهيد كان له بصمة كبيرة في التصدي لقوات الاحتلال، مؤكدةً أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه بحق الفلسطينيين غالياً.

وشددت على أن سرايا القدس _كتيبة جنين_ ستبقى شوكة في حلق الاحتلال وسداً منيعاً في الدفاع عن المخيم والشعب الفلسطيني.

يذكر، أن  قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين وحاصرت منزل الشهيد رعد حازم فدائي عملية (تل أبيب) مطالبةً العائلة بتسليم أنفسهم.
وتمكن الفدائي رعد حازم من قتل ثلاثة مستوطنين وإصابة 14 آخرين، خمسة منهم بجروح خطرة، في عملية إطلاق نار، في شارع "ديزينكوف" بـ"تل أبيب"، مساء الخميس الماضي، ليرتقي شهيداً بعد ساعات خلال اشتباك مع قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجهاد الإسلامي #جنين #سرايا القدس #احمد السعدي

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