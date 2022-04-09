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ارتقى إثر اشتباكات مسلحة مع الاحتلال

الجهاد تنعى الشهيد أحمد السعدي من جنين

09 ابريل 2022 . الساعة 10:42 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الشاب أحمد السعدي 23 عاماً، والذي ارتقى شهيداً في اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها لمخيم جنين صباح اليوم السبت.

وأكدت أن الشهيد كان له بصمة كبيرة في التصدي لقوات الاحتلال، مشيرةً إلى أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه بحق الفلسطينيين غالياً.

وشددت على أن سرايا القدس _كتيبة جنين_ ستبقى شوكة في حلق الاحتلال وسداً منيعاً في الدفاع عن المخيم والشعب الفلسطيني.

واقتحمت قوات كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين وحاصرت منزل الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب مطالبةً العائلة بتسليم نفسها.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجهاد الإسلامي #جنين #سرايا القدس #احمد السعدي

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