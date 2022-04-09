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مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين غرب الخليل

09 ابريل 2022 . الساعة 10:40 بتوقيت القدس
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اعتداءات المستوطنين بالضفة (أرشيف)

رشق مستوطنون، منتصف الليلة الماضية، مركبات المواطنين بالحجارة غرب مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء (وفا) التابعة للسلطة - نقلاً عن مصادر أمنية- بأن مستوطني (ادورا) المقامة على أراضي المواطنين غرب الخليل، هاجموا المركبات بالحجارة، وحطموا زجاج عدد منها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حركة السير تعطلت بسبب إغلاق قوات الاحتلال لشارع التفافي غرب الخليل؛ لـتأمين الحماية للمستوطنين.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صاقدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

 

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