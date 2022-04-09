فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيد و5 إصابات باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين

إصابات في صفوف قوات الاحتلال خلال اشتباك مع مقاومين في جنبن

لتجنب الجفاف.. أغذية تزيد إدرار الحليب في أثناء الصوم

العنكبوت.. وغار نبي الله محمد

"الغبقة".. تراث رمضاني عريق يعزز أواصر القطريين الاجتماعية

سجون السلطة تحرم المحرر "عديلي" من قضاء رمضان بين أبنائه

القدس القديمة.. مشهد قاتم يهدد التجار بإفساد موسم رمضان

99 يوماً على مقاطعة المعتقلين الإداريين لمحاكم الاحتلال

منصة "جوجل" الرمضانية تُسهل الوصول إلى المعلومات الموثوقة

المخيمات الفلسطينية في لبنان تؤمّن "لقمة الفقر" بشق الأنفس

إصابات في صفوف قوات الاحتلال خلال اشتباك مع مقاومين في جنبن

09 ابريل 2022 . الساعة 10:27 بتوقيت القدس
...
قوات الاحتلال تستهدف المواطنين في جنين (أرشيف)

أُصيب عدد من قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، خلال اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين في مخيم جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بإصابة عدد من قوات الاحتلال خلال اشتباك مسلح في المخيم.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن "قوات الجيش تنفذ في هذه الأثناء نشاطًا عسكريًا داخل مخيم جنين".

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية شنت حملة مداهمات واسعة طالت العديد من منازل المواطنين في مخيم جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

يشار إلى أن الاشتباكات وقعت في الحي الذي تقطنه عائلة الفدائي رعد حازم، والذي تمكن من قتل ثلاثة مستوطنين وإصابة 14 آخرين، خمسة منهم بجروح خطرة، في عملية إطلاق نار، في شارع "ديزينكوف" بـ"تل أبيب"، مساء الخميس، ليرتقي شهيداً بعد ساعات خلال اشتباك مع قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#جنين #قوات الاحتلال #مقاومين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة