إصابات في صفوف قوات الاحتلال خلال اشتباك مع مقاومين في جنبن

أُصيب عدد من قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، خلال اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين في مخيم جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بإصابة عدد من قوات الاحتلال خلال اشتباك مسلح في المخيم.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن "قوات الجيش تنفذ في هذه الأثناء نشاطًا عسكريًا داخل مخيم جنين".

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية شنت حملة مداهمات واسعة طالت العديد من منازل المواطنين في مخيم جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

يشار إلى أن الاشتباكات وقعت في الحي الذي تقطنه عائلة الفدائي رعد حازم، والذي تمكن من قتل ثلاثة مستوطنين وإصابة 14 آخرين، خمسة منهم بجروح خطرة، في عملية إطلاق نار، في شارع "ديزينكوف" بـ"تل أبيب"، مساء الخميس، ليرتقي شهيداً بعد ساعات خلال اشتباك مع قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين