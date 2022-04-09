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شهيد و13 إصابة باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين

إصابات في صفوف قوات الاحتلال خلال اشتباك مع مقاومين في جنبن

محدث شهيد و13 إصابة باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين

09 ابريل 2022 . الساعة 10:33 بتوقيت القدس
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الشهيد احمد السعدي

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 13 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، في مخيم جنين، خلال اشتباكات مسلحة اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال للمخيم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

بدورها، أفادت وزارة الصحة في رام الله ، خلال تصريح مقتضب، باستشهاد شاب وصل مستشفى جنين الحكومي مصاباً برصاصة في الرأس ورصاصة في الصدر وإصابة 13 آخرين، من بينها إصابتان بالبطن إحداهما لشابة تبلغ من العمر 19 عاماً.

كما وتتواجد حالياً في غرف العمليات إصابة بشظية في الرأس، وباقي الإصابات مستقرة.

ونعت مساجد جنين عبر مكبرات الصوت الشهيد أحمد السعدي الذي ارتقى خلال تصديه لقوات الاحتلال في مخيم جنين، مناديةً إلى الدفاع عن المخيم الذي يتعرض للاقتحام .

ولا تزال قوات من جيش الاحتلال تحاصر منزل عائلة الشهيد رعد حازم منفذ عملية (تل أبيب)، مطالبة العائلة بتسليم أنفسهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #شهداء #مخيم جنين

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